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​В Украину идут грозы: свежий прогноз от синоптика

среда, 10 апреля 2019, 13:49

В четверг, 11 апреля, в Украину ворвутся дожди, местами с грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"11 апреля в Украине дождей станет больше. Выпадать осадки будут неравномерно, периодически, однако практически повсеместно. На Юге, в Центре и на Востоке вероятные грозы", - написала метеоролог.

По ее словам, в западных областях будет холоднее, +8 +13 градусов. На Севере +11 +16 градусов.

В южной части, в центральных областях и на Востоке +16 +22 градуса.

Юго-восточный ветер предполагается порывистым.

В Киеве четверг обещает быть влажным, периодически дождь, периодически просветления.

Температура воздуха ночью 6 +9 градусов, днем +12 +14 градусов.

Синоптик также сообщила, что в начале следующей недели в Украине возможны заморозки.

"По предварительным прогнозам, в первой половине следующей недели на Западе и Севере Украины местами возможны заморозки. Сроки и районы буду уточнять", - сообщила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху.

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