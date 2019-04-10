​В Украину идут грозы: свежий прогноз от синоптика

В четверг, 11 апреля, в Украину ворвутся дожди, местами с грозами.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.
"11 апреля в Украине дождей станет больше. Выпадать осадки будут неравномерно, периодически, однако практически повсеместно. На Юге, в Центре и на Востоке вероятные грозы", - написала метеоролог.
По ее словам, в западных областях будет холоднее, +8 +13 градусов. На Севере +11 +16 градусов.
В южной части, в центральных областях и на Востоке +16 +22 градуса.
Юго-восточный ветер предполагается порывистым.
В Киеве четверг обещает быть влажным, периодически дождь, периодически просветления.
Температура воздуха ночью 6 +9 градусов, днем +12 +14 градусов.
Синоптик также сообщила, что в начале следующей недели в Украине возможны заморозки.
"По предварительным прогнозам, в первой половине следующей недели на Западе и Севере Украины местами возможны заморозки. Сроки и районы буду уточнять", - сообщила Диденко.
Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху.