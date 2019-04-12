Тропа Гигантов: самые впечатляющие фото и видео европейского чуда природы

В 100 километрах от столицы Северной Ирландии – Белфаста – находится одно из удивительных природных сооружений, которое называется Clochán an Aifir, что в переводе значить Тропа Гигантов.

Тропу, иногда также называющуюся Мостовой Гигантов, формируют около 40 тысяч базальтовых колонн, которые образуют ландшафт невообразимой красоты.

Существует множество местных легенд, которые объясняют, как и откуда взялись идеальные шестиугольные колонны. Вот одна из них.

Однако ученые давно нашли земное объяснение чуду природы. Считается, что базальтовые колоны сформировались в результате извержения вулкана, которое произошло более 50 миллионов лет назад. Так, по мере быстрого охлаждения лавы, которая омывалась морем, происходило сокращение объема вещества. При этом горизонтальное сжатие приводило к характерной структуре шестигранных столбов.

Тропа Гигантов, а также побережье Козвэй-Кост, на котором она находится, были объявлены объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Большинство колонн шестиугольные, хотя у некоторых четыре, пять, семь и восемь углов. Высота самой высокой колонны – около 12 метров.

Смотрите красивое видео, а также впечатляющие фото с Тропы Гигантов.

Также посмотрите видео об украинской Тропе Гигантов.

Также смотрите на "Апострофе" фоторепортаж о "шпионах Нибиру" на дне земного океана.