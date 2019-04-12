РУС. | УКР.

пятница, 12 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

12 апреля

04:41
Второй тур выборов президента: сети впечатлило видео гигантской очереди на регистрацию в Киеве
03:30
Тропа Гигантов: самые впечатляющие фото и видео европейского чуда природы
02:33
​В Никополе лихач чуть не повторил "подвиг" Зайцевой: опубликовано видео
01:27
Найден неизвестный ранее вид человека Homo luzonensis: опубликованы фото и видео
00:29
​Под Ровно в поле нашли огромную гору хлеба: фото, видео и подробности
00:09
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

11 апреля

23:50
Лига Европы: "Арсенал" одержал уверенную победу над итальянским топ-клубом
23:50
Кандидата в президенты наказали за нарушение на выборах
23:21
Я закончу через 5 лет! Полное видео ссоры Порошенко и Зеленского в эфире 1+1
23:18
Космический аппарат Beresheet разбился при посадке на Луну: последние фото
22:55
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире 1+1: они поругались в прямом эфире
22:30
Какой будет погода на Вербное воскресенье: народный синоптик озвучил прогноз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тропа Гигантов: самые впечатляющие фото и видео европейского чуда природы

пятница, 12 апреля 2019, 03:30

В 100 километрах от столицы Северной Ирландии – Белфаста – находится одно из удивительных природных сооружений, которое называется Clochán an Aifir, что в переводе значить Тропа Гигантов.

Тропу, иногда также называющуюся Мостовой Гигантов, формируют около 40 тысяч базальтовых колонн, которые образуют ландшафт невообразимой красоты.

Существует множество местных легенд, которые объясняют, как и откуда взялись идеальные шестиугольные колонны. Вот одна из них.

Однако ученые давно нашли земное объяснение чуду природы. Считается, что базальтовые колоны сформировались в результате извержения вулкана, которое произошло более 50 миллионов лет назад. Так, по мере быстрого охлаждения лавы, которая омывалась морем, происходило сокращение объема вещества. При этом горизонтальное сжатие приводило к характерной структуре шестигранных столбов.

Тропа Гигантов, а также побережье Козвэй-Кост, на котором она находится, были объявлены объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Большинство колонн шестиугольные, хотя у некоторых четыре, пять, семь и восемь углов. Высота самой высокой колонны – около 12 метров.

Смотрите красивое видео, а также впечатляющие фото с Тропы Гигантов.

Также посмотрите видео об украинской Тропе Гигантов.

Также смотрите на "Апострофе" фоторепортаж о "шпионах Нибиру" на дне земного океана.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Три волны холода и майская жара: синоптик рассказал о погоде до конца весны

Крымский мост как ракета из навоза, которая никогда не полетит - российский ученый

Теплый весенний экватор: синоптики дали прогноз на неделю

Толерантность на публику: что прячется за истинным лицом человека

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: