Названа фамилия мужчины, расстрелянного под Киевом: что о нем известно

Мужчиной, которого застрелили в Фастове Киевской области, оказался депутат райсовета и директор фермерского хозяйства "Тризуб" 42-летний Олег Коломиец.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Фермера убили на крыльце 9-этажного дома по ул. Садовая, где он проживал. В его квартиру на первом этаже был отдельный вход.

Известно, что погибший получил четыре огнестрельных ранения: одно в сердце и три в живот. На месте обнаружили пистолетные гильзы, киллер с места происшествия скрылся.

В соответствии с декларацией за 2018 год, на Олега Коломийца и его жену Наталью оформлено пять частных жилых домов в городе Фастов и селах Михайловка, Фастовец и Веприк, а также ряд земельных участков.

Кроме того, в собственности семьи значится сельскохозяйственная техника: тракторы, грузовики, комбайны. Фермерское хозяйство "Тризуб", директором которого являлся Коломиец, расположено в с. Веприк. Также мужчина был соучредителем ООО "Агродом Фортуна", в котором имел треть.

У погибшего осталась жена, двое сыновей и дочь.

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