В Украине задержали экс-соратника известного боевика: опубликованы фото

В воскресенье, 14 апреля, украинские пограничники задержали на границе с Крымом члена незаконного вооруженного формирования – батальона "Сомали".

Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Во время беседы с гражданином 1972 года правоохранители установили, что в 2014 году в течение двух месяцев он работал в Луганской области водителем одного из «комендантов». Не получив за период работы зарплаты, он уволился, однако позже снова трудоустроился в местный комиссариат. В дальнейшем, по приглашению знакомого, задержанный вступил в штурмовой батальон "Сомали" под руководством тогда еще живого "Гиви", который непосредственно и проводил инструктаж новоприбывших", – сообщили в Госпогранслужбе.

Украинские пограничники уточнили, что задержанный боевик получил позывной «Чингиз» и занимался подготовкой личного состава для несения службы на контрольно-пропускных пунктах на территории подконтрольных группировкам "ДНР" и "ЛНР".

"Через некоторое время (задержанный боевик – прим.ред.) разочаровался в службе и идеях фейковых республик, поэтому уволился и работал в г. Алчевск охранником. Имея не высокую заработную плату, в поисках лучшей жизни отправился в Москву. Но условия труда его не удовлетворили и он через Керченский мост, а затем и через админграницу пытался попасть в г. Киев для поиска работы", – сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия собирается построить в Крыму еще один мост.