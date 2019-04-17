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В Харькове из-за ЧП образовалось кипящее озеро: фото и видео

среда, 17 апреля 2019, 21:03
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Фото: sq.com.ua

В среду, 17 апреля, в Харькове на улице Шевченко произошел прорыв теплотрассы, в результате несколько улиц залило кипятком.

Об этом сообщает sq.com.ua.

На момент ЧП движение транспорта в районе станции метро "Киевская" было перекрыто. Там патрульные осуществляли отвод машин на соседние улицы. По состоянию на 15:30 была частично перекрыта улица Матюшенко от ул. Челюскинцев до ул. Шевченко. Но движение по улице Шевченко не прекращалось.

Как рассказали очевидцы, движение в районе "Киевской" было практически парализовано. В свою очередь, коммунальщики ищут место прорыва. Сроки ремонта пока неизвестны.

Как сообщал "Апостроф", 15 ноября в Киеве на улице Деловой (ранее - Димитрова) 15 ноября прорвало трубу с горячей трубой, в результате чего улица оказалась окутанной "туманом".

13 ноября в центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, проходящей под дорогой.

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