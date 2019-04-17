В России вновь заговорили о "пряниках" для боевиков на Донбассе

В России придумали новые "лакомства" для жителей оккупированного Донбасса.

О нем рассказал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Москва намерена разрешить жителям ЛДНР в упрощенном порядке получать гражданство России. Вопрос полностью проработан, и для его окончательного решения нужен лишь указ Путина. Он может появиться сразу после президентских выборов в Украине", - цитирует он слова прокремлевского журналиста и публициста Армена Гаспаряна.

Подробнее о фейках и провокации боевиков, читайте в материале "Апострофа": Кровожадные солдаты и рабы ВСУ на огороде: боевики "взрывают" фейками перед выборами.

Также накануне офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал новое видео мощного удара по позициям боевиков на Донбассе.