Генштаб сделал важное заявление о боеприпасах в армии: фото

В Украине до конца 2021 года будет построено свыше 130 защищенных хранилищ для хранения боезапаса.

Об этом 18 апреля заявил начальник Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины полковник Николай Швец.

По его словам, Украина на данный момент нуждается в 300 таких хранилищах.

Стоимость строительства новых хранилищ будет составлять около 4,3 миллиарда гривен.

"На основании этих контрактов начато строительство первой очереди защитных обсипних хранилищ в количестве 35 единиц, завершить которое планируется до конца 2019 года", - сказал Швец.

Он добавил, что около 70% охранных периметров потенциально-опасных объектов уже оборудованы ограждением нового типа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали видео украинской артиллерии на Донбассе в действии.