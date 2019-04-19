Одесские депутаты представили нардепу Найему городской проект благоустройства Летнего театра

В пятницу, 19 апреля в Одессу по приглашению лиц, приближенных к застройщику Аднану Кивану и выступающих против проекта благоустройства Летнего театра, прибыл нардеп Мустафа Найем.

Об этом сообщает gazeta.ua.

Местные активисты, будучи уверенными, что такого рода визиты лишь накалят обстановку, облили депутата и его соратников нечистотами, а также забросали игрушками, имитирующими половые органы.

Позже у Летнего театра дали брифинг одесский нардеп Дмитрий Голубов, депутаты горсовета и глава облсовета Анатолий Урбанский, которые объяснили Найему, что концепцию, предложенную продюсером Дмитрием Шпинаревым, ранее детально проанализировали и учли в нейвсе предложения одесситов.

"Я видел проект благоустройства Летнего театра и в соответствии с ним зеленая зона полностью сохраняется. Если что-то пойдет не так, то я буду первым, кто выступит против этого проекта", - подчеркнул Урбанский.

По словам депутата Одесского горсовета Александра Шеремета, благодаря проекту появилась возможность возродить территорию Летнего театра, которая последние годы находилась в запустении.

"Я – за возрождение Летнего театра. Мы проанализировали проект Шпинарева, в соответствии с которым предусматривается благоустройство Летнего театра. Здесь появится сцена, будет благоустроена зеленая зона, установлена детская площадка. В целом создадут все условия для того, чтобы одесситы чувствовали себя здесь спокойно", - отметил Шеремет.