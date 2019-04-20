В Украине приняли важное решение по выплатам военным

Кабмин урегулировал вопрос компенсации за гибель или заболевание на учебных военных сборах.

Об этом сообщает Юрлига.

В частности, соответствующим постановлением от 17 апреля урегулирован вопрос назначения и выплаты единовременного пособия в случае смерти лица, уволенного со срочной военной службы, если смерть наступила на протяжении года после освобождения в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с выполнением обязанностей военной службы или с прохождением военной службы.

Единовременная денежная помощь выплачивается также в случаях получения военнослужащим срочной службы, военнообязанным или резервистом заболевания во время выполнения им обязанностей военной службы, что привело к частичной утрате работоспособности без установления инвалидности (в том числе в случае увольнения, но не позже чем через три месяца после увольнение).

Пособие измеряется кратным прожиточным минимумом (от 750 до 50-кратного).

Как сообщал "Апостроф", ранее был подписан важный для ВСУ закон, взбесивший Россию.