RU   UA  

суббота, 20 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 апреля

13:21
В Одессе масштабный пожар охватил жилую многоэтажку: первые фото и видео
13:20
Не сможем боксировать: Усик рассказал о главной проблеме при переходе в супертяжелый вес
13:16
Под Одессой в масштабном ДТП фуру разорвало на куски: опубликованы фото
12:41
Мы здесь надолго: Волкер сделал важное заявление об Украине
12:35
Итальянский топ-клуб устроил крутой челлендж слишком разговорчивому фанату: опубликовано видео
12:20
В Украине приняли важное решение по выплатам военным
12:18
Вербное воскресенье: история праздника, традиции и приметы
12:10
В Европе голкипер спас команду невероятным голом на последней минуте: опубликовано видео
12:04
Россию охватили масштабные пожары: в сети делятся "адскими" фото и видео
12:00
Авто приземлилось на "спину": появились фото и новое видео ДТП с ребенком в Киеве
11:30
Волонтеры показали видео, как ВСУ "сжигают" позицию боевиков под Донецком
11:28
Лихач устроил жесткое ДТП на перекрестке в Киеве: видео момента аварии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине приняли важное решение по выплатам военным

суббота, 20 апреля 2019, 12:20
переглянути новину українською

Кабмин урегулировал вопрос компенсации за гибель или заболевание на учебных военных сборах.

Об этом сообщает Юрлига.

В частности, соответствующим постановлением от 17 апреля урегулирован вопрос назначения и выплаты единовременного пособия в случае смерти лица, уволенного со срочной военной службы, если смерть наступила на протяжении года после освобождения в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с выполнением обязанностей военной службы или с прохождением военной службы.

Единовременная денежная помощь выплачивается также в случаях получения военнослужащим срочной службы, военнообязанным или резервистом заболевания во время выполнения им обязанностей военной службы, что привело к частичной утрате работоспособности без установления инвалидности (в том числе в случае увольнения, но не позже чем через три месяца после увольнение).

Пособие измеряется кратным прожиточным минимумом (от 750 до 50-кратного).

Как сообщал "Апостроф", ранее был подписан важный для ВСУ закон, взбесивший Россию.

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почему Украина позволяет иностранцам бить ее матерей и воровать ее детей

Захват Киева - это стратегически очень выгодная цель для Путина, - генерал

Огонь на колесах: новые факты об украинском ракетном комплексе "Нептун"

В радиусе 500 метров ощущался кошмарный жар: очевидец о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: