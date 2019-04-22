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В "Квартале 95" рассказали о будущем проекта и судьбе Голобородько из "Слуги народа"

понедельник, 22 апреля 2019, 12:02
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Украинский артист и участник студии "Квартал 95" Александр Пикалов рассказал, что теперь будет с проектом.

Об этом сообщает ресурс "Медианяня".

Пикалов заявил, что жизнь "Квартала 95" с уходом его фронтмена в президенты Украины не закончится. Также он отметил ,что и замену Зеленскому искать команда не намерена. Однако студия непременно обзаведется новыми лицами.

"Будем менять концепцию. Ранее мы работали на одного фронтмена, а сейчас будет размазня немножко. У нас новички есть. Вы будете удивлены тем, кого мы приютили", - заинтриговал Александр.

На вопрос журналистов, кто будет играть роль Голобородько в следующем сезоне сериала "Слуга народа", Пикалов пошутил, что, может и он. В ресурсе отмечают, что это может быть интересно, ведь ранее Пикалов много лет воплощал в "Квартале" роль Виктора Януковича.

Кроме того, другой участник "Квартала" Артем Гагарин рассказал, что студия давно готовится к тому, чтобы работать без своего руководителя.

"Уже записан концерт и съемки на 5 мая без Зеленского. Жизнь продолжается. Если "Квартал 95" остановится, то кто будет шутить над Зеленским? Но, мне кажется, что он сделает все, чтобы не дать нам никакого повода для таких шуток", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", астролог рассказал, чего ожидать от нового президента Украины Владимира Зеленского.

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