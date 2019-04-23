Украина может отменить переход на летнее время: когда это произойдет

Министерство экономического развития Украины обратится в Кабинет Министров по поводу отмены перехода на летнее время в случае принятия Европейским Союзом соответствующего окончательного закона.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития сообщают УНН.

"Минэкономразвития осуществляет мониторинг инициатив ЕС об изменении порядка исчисления времени... В случае принятия ЕС окончательного закона об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в Кабинет Министров Украины относительно возможности внесения соответствующих изменений в законодательство", - сообщили в пресс-службе.

В Министерстве напомнили, что Европейская комиссия вместе с Европарламентом поддержали отмену перевода часов дважды в год в 2021 году. В то же время, отмечается, что намерения Европейской комиссии и Европарламента не являются окончательным решением в этом вопросе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинцы подали петицию президенту Петру Порошенко рассмотреть вопрос разделения Украины на два часовых пояса.