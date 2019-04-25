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Главарь ДНР принял срочное решение в связи с указом Путина

четверг, 25 апреля 2019, 16:11
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Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин принял решение об упрощении пересечении "границы" оккупированной части Донецкой области в связи со скандальным указом о паспортах для боевиков на Донбассе.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Министерству доходов и сборов, а также министру государственной безопасности ДНР поручаю разработать упрощенный механизм пересечения границы на пунктах пропуска с РФ с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства РФ", - заявил Пушилин.

Также главарь боевиков уточнил сроки разработки данного механизма.

"Срок до 3 мая текущего года", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли фото главарей ЛДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина в Крыму.

Также сообщалось, что в социальных сетях активно распространяют информацию о том, что у главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина есть любовник.

Ранее в сети высмеяли фото главаря ДНР Дениса Пушилина, на котором он изображен с букетом во время поздравления женщин с 8 марта.

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