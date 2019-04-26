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Годовщина Чернобыля: в Украине напомнили знаменитое видео, снятое на крыше реактора

пятница, 26 апреля 2019, 14:12
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В сети показали памятное видео, посвященное 33-й годовщине аварии на ЧАЭС.

Соответствующее видео опубликовал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня 33-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 в 1 час. 23 мин. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв, который вызвал разрушения части реакторного блока и машинного зала. В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, в дальнейшем зону эвакуации расширили до 30 километров. В целом в Украине радиоактивно загрязненными стали 2293 населенных пунктов, в которых на конец восьмидесятых годов прошлого столетия проживало более 2,6 млн человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на территории Чернобыля есть засекреченный участок под названием "Чернобыль 2", где жили военные, которые должны обслуживать радиолокационную станцию "Дуга", созданную советской властью во времена холодной войны.

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