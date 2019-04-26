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​Смертельный взрыв на шахте на Донбассе: появились новые фото и рассказ очевидца

пятница, 26 апреля 2019, 08:58
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Работники шахты "Схидкарбон", где 25 апреля произошел взрыв, не зразу поняли, что случилось ЧП.

Об этом рассказал очевидец взрыва, бывший работник шахты Владимир Коваленко, сообщает издание "Комсомолка".

"Всего в шахте находилось двадцать человек. Трое из них – проходчики – вышли на моих глазах. Они работали на соседнем стволе. Они сначала не оценили, что это за взрыв. Между стволами считанные метры. Они были в забое и думали, что это сработал детонатор. Они вышли своим ходом после взрыва из другого ствола. Закольцевалась струя угарного газа и их спасло, что к ним тянуло свежий воздух. Можно сказать, что они родились в рубашке!", - рассказал Владимир Николаевич.

Как сообщал "Апостроф", взрыв метана на шахте "Схидкарбон" произошел около 11 утра. Из-под завалов извлечены тела 4 погибших. Спасатели продолжают поиски еще 15 человек, но шансы, что они живы, минимальные.

На территорию шахты прибыли родственники горняков, которые все ещё находятся под завалами после взрыва.

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