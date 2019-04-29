Подарок на Пасху: появились обнадеживающие данные о ситуации на Донбассе

С начала суток понедельника, 29 апреля, ни один украинский военнослужащий не пострадал и не был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Военные добавляют, что боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ. В частности, боевики обстреляли украинских военнослужащих в районе Широкино, Песок, Травневого, Золотого-4.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о новом нашествии россиян на Донбасс, в частности в Луганской области. В комментариях люди отмечают, что таким образом Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину, имея ввиду территории оккупированного Донбасса.