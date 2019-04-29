В России умер создатель знаменитых самолетов: фото

В воскресенье, 28 апреля, не стало создателя легендарных самолетов Ил-76 и Ил-96 Генриха Новожилова.

Об этом сообщают росСМИ.

Почетному генеральному конструктору авиационного комплекса им. Ильюшина, создателю легендарного самолета Ил-76 Генриху Новожилову было 93 года. Он умер в больнице, проходя реабилитацию, лежа под капельницей.

Новожилов — лауреат Ленинской премии, премии правительства РФ, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени, Генеральный конструктор (1970–2005), академик РАН, заслуженный конструктор РФ, лауреат премии А.Н. Косыгина, лауреат премии Людвига Нобеля, президент Академии наук авиации и воздухоплавания, доктор технических наук, профессор.

Реактивный транспортный самолет Ил-76 стал первым самолетом конструкции Новожилова. При участии Новожилова были созданы Ил-96МО (опытный самолет с американскими двигателями и оборудованием) и Ил-96Т (грузовой), Ил-103 (легкий многоцелевой), Ил-114, Ил-114-100.

Первый полет Ил-76 на аэродроме в Москве. 25 марта 1971 года

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