Комнату пожирает рак: сети впечатлили страшные фото больницы в России

В сети обсуждают фотографии, сделанные в российском Магадане. Здесь показали, в каком состоянии находится местный онкологический диспансер.

Снимки в Twitter опубликовал пользователь "МБХ Медиа".

"Отваливающаяся краска, единственная лампочка на стене, сырость и грязь - нет, это не заброшенный подвал, а отделение лучевой терапии в онкологическом диспансере в Магадане. Именно тут горожане получают лечение от рака", - говорится в подписи.

В комментариях люди возмутились состоянием больницы.

"Это зародыши сверхдержавности на стенках", "Вот вам план развития медицины от целого зам.губернатора Кемеровской области Малышевой Елены", "В Магадане здоровая экология и рака там практически нет", "В СИЗО на спец-коридоре лучше чем тут", - пишут в сети.

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