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​Google выпустил яркий дудл в честь 1 мая: история праздника

среда, 01 мая 2019, 07:21
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1 мая Google посвятил свой дудл празднику труда, который сегодня отмечают в 142 странах мира, в том числе и в Украине.

Каждая буква в надписи Google окрашена в отдельный цвет и символизирует рабочего, который занят своим делом. На картинке можно увидеть механика, повара, фермера и дорожного специалиста.

На дудле изображены как мужчины, так и женщины.

Картинка к 1 мая от Google кликабельна. Нажав на нее, можно узнать дополнительную информацию о празднике Весны и труда.

Международный день труда - праздник, отмечаемый в 143 странах (в частности, в Украине) 1 мая или в первый понедельник мая. В Украине 1 мая объявлено выходным днем.

Все началось с 1 мая 1886 года в Чикаго из забастовки американских рабочих. Они требовали нормированного рабочего дня в 8 часов. Такая инициатива американского рабочего класса закончилась кровавым побоищем с полицейскими.

В июле 1889 года на Парижском конгрессе II Интернационала 1 мая был признан днем ежегодных демонстраций в честь рабочих Чикаго.

Уже через год после этого День международной солидарности трудящихся массово отметили в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и других странах. Именно из-за истории начала праздника он ассоциируется с революцией и классовой борьбой.

В СССР Первомай на государственном уровне праздновали вплоть до 1 мая 1990 года. В 1992 году Международный день солидарности трудящихся переименовали в праздник Весны и Труда.

Как сообщал "Апостроф", 1 мая отмечают сразу несколько интересных праздников.

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