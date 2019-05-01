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На 1 мая в Харькове устроили советские песнопения и обливание зеленкой: фото и видео

среда, 01 мая 2019, 13:03
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1 мая в Харькове прошли два митинга: один за "Мир! Труд! Май!", второй – националистический.

Об этом сообщают местные СМИ.

Несколько десятков человек во главе с лидером организации "Трудовая Харьковщина" Павлом Тищенко прошли шествием от площади Конституции до площади Благовещенской. Представители националистической организации "Світанок" возглавили шествие с плакатом "Похороны коммунизма" и ритуальными венками.

Участников акции "Трудовой Харьковщины" и националистов отделял кордон полицейских. Первые скандировали "Мир! Труд! Май!", вторые - "Україна понад усе! Смерть ворогам!".

У памятника, установленного в честь первого мая в сквере на набережной рядом с Благовещенским собором, неизвестный облил Павла Тищенко зеленкой.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области сообщили, что по поводу инцидента с зеленкой в полицию поступило заявление.

По словам полицейских, в целом акция прошла спокойно, грубых нарушений общественного порядка не было.

Как сообщал "Апостроф", в центре Киева возле Украинского дома, утром 1 мая профсоюзы провели акцию в связи с празднованием Дня труда.

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