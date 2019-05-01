Пропагандисты Путина выдали фейк о бабушке из Донецка: видео и реакция сети

Российские пропагандисты удивили новым фейком о пенсионерке из временно оккупированного Донецка, которая ждет, не дождется, когда получит российский паспорт, чтобы увидеть родственников.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Российские пропагандисты выпустили очередной шедевр про бабушку из Донецка, которая 5 лет живет в подвале и мечтает о российском паспорте. И никто в сюжете не говорит о том, почему за 5 лет Россия и ее ставленники не дали этой бабушке хоть какое-то нормальное жилье в "республике", - прокомментировал ролик журналист и блогер Денис Казанский.

В сети также стали комментировать сюжет российских пропагандистов. Некоторых удивили жалобы старушки.

Как сообщал "Апостроф", ранее топ-пропагандисты Кремля опозорились с очередным фейком.