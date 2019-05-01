В Украине существенно подорожал борщевой набор: как изменились цены

Борщевой набор в Украине ощутимо подорожал, став дороже, чем в Польше.

Об этом сообщил директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает ТСН.

По его словам, с начала года почти вдвое выросла стоимость капусты – от 8,9 до 17,3 грн за килограмм. Более чем на 27% подорожал картофель. На данный момент килограмм обойдется в 10,2 грн.

В тоже время, свекла подорожала почти на 16% - с 10,9 до 12,6 грн. Также с начала 2019 года на 10,1% вырос в цене лук – от 16,8 грн до 18,5 грн.

Дорошенко также уточнил, что в борщевом наборе дешевле на 5% стала морковь. Килограмм стоит 11,4 грн, вместо 12 грн. Также более чем на 3% снизилось в цене и мясо свинины – за килограмм сейчас нужно отдать 111,6 грн.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, сколько стоит пасхальная корзина в Украине и в Польше, Беларуси, Румынии и Молдове.