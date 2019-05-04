Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших бойцов ВСУ

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал украинцев 9 мая выйти на неполитическую акцию "Украинский бессмертный полк", которая начнется в 10.00 на Софийской площади.

Всем участникам Олег Ляшко предложил принести портреты украинских воинов, которые погибли во время национально-освободительной войны на Донбассе, и таким образом почтить память наших Героев, сообщает пресс-служба РПЛ.

Лидер РПЛ особенно просит присоединиться к акции ветеранов войны, которые живыми вернулись домой, а также волонтеров и всех неравнодушных граждан. "Все мы видим, что пророссийские силы безбожно паразитируют на памяти погибших во время Второй мировой войны. Устраивают танцы на гробах и путем исторических манипуляций навязывают обществу мнение, что войны с Российской Федерацией у нас сегодня нет. Но все мы знаем, что эта война длится уже более 5 лет - дольше, чем на большей части Украины продолжалась Вторая мировая. Это не гражданская война. Это 23-я война, которую Россия ведет против Украины", - подчеркнул Ляшко в своем обращении, передает "Информатор".

Лидер РПЛ призвал всех украинцев объединиться ради светлой памяти всех погибших Героев, ради национального единства и ради того, чтобы не дать московской агентуре расправить плечи. "Помолимся за души наших воинов и всех невинно убиенных жертв, за Победу и Справедливый Мир. Пусть святая память объединит нас! Слава Украине!", - подчеркнул Ляшко.