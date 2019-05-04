В Украине заработали новые правила на коммунальные услуги: что изменилось

С 1 мая в Украине вступили в силу новые правила на коммунальные услуги.

Об этом сообщает ubr.ua.

Согласно им, украинцы должны подписать один из трех предлагаемых договоров на предоставление коммунальных услуг. Жильцам дадут право выбора по базовым услугам, кроме энергетических: по поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии.

По новому закону, в договоре по предоставлению коммунальной услуги, должны быть:

перечень услуг;

требования к качеству услуг;

права и обязанности сторон;

ответственность сторон за нарушение договора;

цена услуги;

порядок оплаты услуги;

порядок и условия внесения изменений в договор, в том числе по цене услуги;

срок действия договора, порядок и условия продления его действия и расторжения.

Все остальные условия договора (не включенные в перечень основных) могут согласовываться между сторонами. Закон предусматривает, что с предложением о заключении договора о предоставлении услуг или с внесением изменений в него может обратиться любая сторона. Предоставив письменно проект соответствующего договора, составленный в соответствии с типовым соглашением.

Это может сделать даже сам потребитель — составить свою версию соглашения с водоканалом или теплоэнерго. И, если в течение 30 дней после получения проекта документа коммунальное предприятие, официально не отказалось его подписать, не предоставило возражений, и продолжило обслуживать потребителя, то договор считается заключенным в предложенной редакции. Ровно также все работает и в обратную сторону: если жилец после получения соглашения от коммунальщика за месяц ничего не оспорил, и продолжил получать услугу, то считается, что он со всем согласен. Договор заключен.

"Вопрос внесения изменений в договор по инициативе потребителя, якобы решается новой редакцией закона. Но как это будет реализовываться на практике, будут ли принимать поставщики услуг изменения в договора, или будут слать всем отказ во внесении изменений, — покажет время", — цитирует издание ведущего аналитика ОО "Общественный аудит" Тарас Галайда.

Помимо этого, потребитель, по новому закону, имеет право на неустойку — штраф, пеню. Его размер должен быть выписан в договоре.

В новом законе ставки пеней и штрафов четко не расписаны. Механизм их взыскания также определен достаточно пространно, так что все это следует указывать в договоре с коммунальным предприятием. И до последнего настаивать на своих правках — не заключать договор без них. Иначе будет практически нереально что-то получить с компании-поставщика услуги, если та проштрафится.

"Теоретически, потребителю предоставлено право получить пеню за некачественную услугу от поставщика. Но в порядке, которого нет, и в размере, который не установлен. При этом для потребителя пеня за несвоевременную оплату вписана в законе четко. С размером и с порядком взыскания", — объясняет эксперт.

По новому закону, с коммунальными предприятиями могут подписываться разные виды договоров — индивидуальные и коллективные. С видом договора нужно определиться до 1 мая 2020 года. Отмечается, что тексты типовых договоров с коммунальными предприятиями, по новому закону, должен утвердить Кабмин.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине ввели штрафы за долги по коммуналке.