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​Часть Украины накроют дожди с грозами: карта погоды и прогноз на 5 мая

воскресенье, 05 мая 2019, 06:31
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5 мая на западе Украины ожидается дождь, на севере страны будет облачно.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью покажет 8−11° тепла, а днем 16−26° выше нуля. Ветер ожидается юго-западный, 7−12 м/сек.

В Киеве 5 мая будет пасмурно, температура ночью около 9−11° тепла, днем 20−22° тепла.

В западных областях в субботу ожидается сильный дождь в течение суток. Ночью температура воздуха 8−10° тепла, днем 16−18° тепла.

На юге страны завтра прогнозируют солнечный и теплый день. Температура воздуха ночью 9−11° тепла, днем столбики термометров покажут 21−23° выше нуля.

В восточной части Украины 5 мая осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха составит 9−11° выше нуля, днем ожидается 21−23° тепла.

Как сообщал "Апостроф", июнь и июль 2019 года в Украине будут аномально жаркими, температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.

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