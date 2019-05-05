ПЦУ обратилась к украинцам с важной просьбой

Православная церковь Украины обратилась к украинцам с важным предупреждением в поминальные дни.

О нем говорится в сообщении на официальной странице ПЦУ в Facebook.

"В поминальные дни украинцы чтят память своих родных и несут на их могилы искусственные цветы, не задумываясь над тем, какую опасность они собой олицетворяют. После сжигания пластиковых цветов и венков выделяется большое количество токсичных веществ, разложение которых в почве продолжается в течение сотен лет", - говорится в сообщении.

Также в ПЦУ предложили безопасную альтернативу искусственным цветам.

"Церковь призывает отказаться от экологически вредных пластиковых цветов на кладбищах, поскольку они не имеют ничего общего с христианской верой и не помогут почившему в постижении Царства Небесного. Души наших умерших близких не потребует материальных наград. Лучшим проявлением памяти и любви к родным будут ваши открытые сердца и искренняя молитва за упокой души", - добавили в ПЦУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее власти внезапно обратились к украинцам накануне поминальных дней.