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Бежавшая в Россию чиновница ДНР внезапно вернулась в Украину

среда, 08 мая 2019, 23:24
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Во временно оккупированную Горловку вернулась чиновница так называемой "ДНР" Светлана Басова, которая уезжала жить в Россию.

Известно, что до 2014 года и захвата города боевиками, Басова была депутатом местного городского совета. После оккупации города она начала сотрудничать с боевиками, занимала должность заместителя мэра и занималась гуманитарными вопросами.

Зимой 2016 года она уехала из Горловки, переехав жить на север России, где повторно вышла замуж и родила ребенка.

Известно, что ей принадлежит в Горловке детский центр эстетического развития "Лана". Предварительно известно, что Басова развелась со вторым мужем и вернулась в Горловку.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинская чиновница-спортсменка пополнила базу "Миротворца" из-за участия в акциях боевиков ДНР.

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