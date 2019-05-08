Зеленский провел неожиданную "мирную" встречу накануне 9 мая: фото и реакция сети

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский накануне 9 мая встретился с ветеранами Второй мировой войны.

Об этом он написал в Facebook, опубликовав фото встречи.

"Иван Аникеевич Залужный. 10 мая ему исполнится 101 год. Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями. Потерял единственного внука - Ивана Гутника-Залужного во время войны в Донбассе. Прасковья Васильевна Зеленчук-Потяк. В 13 лет стала связной в УПА. Передавала информацию, провиант, вязала свитера", - рассказал о ветеранах Зеленский.

В сети с восторгом восприняли встречу Зеленского с ветеранами.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский встретился в Раде с нардепами.