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Во Львове скандал из-за учительницы, которая запугивала детей страшилками про геев: видео

суббота, 11 мая 2019, 09:39
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Ученики Львовской средней специализированной общеобразовательной школы №93 сняли видео, на котором учительница христианской этики Мирослава Стецюк рассказывает им гомофобные истории.

Об этом сообщает издание theБабель.

Так, в апреле ученица львовской школы №93, зарегистрированная в Instagram под ником Olga Gaivoron, выложила видео, на котором учительница христианской этики Мирослава Стецюк рассказывает ученикам о геях.

"Вы знаете, что такое половые органы Что человек носит в своей сперме? Это сам Господь Бог с неба. А он то пихает куда Где го*но, и что рождается из того? Уроди! Гады! Поверьте, после гомик пойти в туалет, ты умираешь! ", - говорит учительница на этой записи. Позже ученица удалила его. Она рассказала, что выложила видео "для поднятия настроения и не хотела портить жизнь несчастной учительнице".

Директор школы Олеся Мандзюк подтвердила, что такой инцидент произошел в ее школе.

"Нам стало известно от родителей и детей, был снят такое видео. Состоялось совещание, на котором были я, заместители и учительница. Мы не разделяем ее [Мирославы Стецюк] взгляды. Ей вынесли выговор, отметили непедагогическое поведение и неэтичные высказывания, на то, что нельзя выдавать такую нетерпимость и гомофобию", - заявила директор.

Она добавила, что "беседа" о геях состоялась на перемене. По ее словам, "дети сами спровоцировали учительницу к разговору, зная ее эмоциональность, а видео - смонтировано".

Сообщается также, что учительница признала свои ошибки и была привлечена к дисциплинарной ответственности. После инцидента Стецюк продолжила проводить уроки у детей, но на них присутствовали представители администрации школы. Освободить учительницу планируют в конце учебного года.

10 мая журналисты издания Depo Lviv получили эту запись и опубликовали его снова.

Как сообщал "Апостроф", в Новокаховском районе Херсонской области учитель физкультуры избил ребенка - ученика шестого класса, местные власти уже принимает меры относительно произошедшего.

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