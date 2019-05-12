Опубликовано мощное видео учений морского спецназа ВСУ

Морской спецназ ВСУ провел учения по захвату судов в открытом море в рамках тренировок VBSS.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook 73-й морской центр специального назначения.

"Во время захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем из различных высот системой "КАНАТ" и водным путем на скоростных катерах. В трюмах и на палубе было задержано и уничтожено условного противника в условиях ближнего боя (CQB)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные провели важные учения на Азовском море. По легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.