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Опубликовано мощное видео учений морского спецназа ВСУ

воскресенье, 12 мая 2019, 11:01
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Морской спецназ ВСУ провел учения по захвату судов в открытом море в рамках тренировок VBSS.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook 73-й морской центр специального назначения.

"Во время захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем из различных высот системой "КАНАТ" и водным путем на скоростных катерах. В трюмах и на палубе было задержано и уничтожено условного противника в условиях ближнего боя (CQB)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные провели важные учения на Азовском море. По легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.

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