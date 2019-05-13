​В Одессе мужчина отделался испугом после падения с четвертого этажа: подробности

На поселке Котовского в Одессе мужчина случайно выпал с 4 этажа и остался жив. Его спасло то, что он упал на крышу балкона на втором этаже.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

По информации спасателей, в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в результате неосторожности на улице Добровольского с четвертого этажа жилого дома выпал человек.

Мужчина 1966 года рождения упал на крышу балкона второго этажа. С помощью лестницы спасатели сняли пострадавшего с крыши. От госпитализации он отказался. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в Египте полицейский, сам того не подозревая, спас жизнь пятилетнему мальчику, которой по жуткой случайности упал с балкона на третьем этаже.