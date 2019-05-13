RU   UA   EN  

понедельник, 13 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

13 мая

14:26
Украинская спортсменка завоевала золотую медаль на престижном турнире по борьбе: опубликовано видео
14:20
В "Народном фронте" высказались об инаугурации президента в траурный день 19 мая
14:20
Без фотошопа: в сети показали фото настоящей Анны Седоковой
14:16
Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица
14:07
Под Винницей отец годами насиловал малолетнюю дочь
13:55
Журналисты нашли связь компании "УНЛ" нардепа Третьякова со страной-агрессором
13:54
На "Укрлендфарминге" Бахматюка внедрен крупнейший европейский проект по защите зерна
13:51
Украинским военным будут платить натовскую зарплату: у Зеленского раскрыли план
13:46
Вторая ракетка Украины вылетела с престижного турнира
13:38
Дни электронных коммуникаций: эксперты обсудят будущее медиа в Украине
13:38
Украинская певица серьезно травмировалась накануне концерта
13:31
Торговые переговоры США и Китая зашли в тупик: Белый дом раскрыл подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Одессе мужчина отделался испугом после падения с четвертого этажа: подробности

понедельник, 13 мая 2019, 13:12
переглянути новину українською

На поселке Котовского в Одессе мужчина случайно выпал с 4 этажа и остался жив. Его спасло то, что он упал на крышу балкона на втором этаже.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

По информации спасателей, в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в результате неосторожности на улице Добровольского с четвертого этажа жилого дома выпал человек.

Мужчина 1966 года рождения упал на крышу балкона второго этажа. С помощью лестницы спасатели сняли пострадавшего с крыши. От госпитализации он отказался. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в Египте полицейский, сам того не подозревая, спас жизнь пятилетнему мальчику, которой по жуткой случайности упал с балкона на третьем этаже.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Известного депутата Третьякова уличили в связях с спецслужбами РФ: что известно

Ликвидация депутатов и коралловые трамваи: самые странные петиции украинцев

Такое впечатление, что Украина не уважает ни себя, ни своих граждан - Игорь Кондратюк

Соблазн фашизма: "Никогда больше" или "Попробуем еще раз"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: