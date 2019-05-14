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​В Виннице полиция штурмовала завод, захваченный титушками: фото и видео

вторник, 14 мая 2019, 10:41
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13 мая полицейские с привлечением бойцов "Корд", батальона полиции "Винница" и роты полиции особого назначения пресекли попытку рейдерского захвата консервного завода в Виннице.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Известно, что несколько сотен молодчиков ворвались на территорию предприятия, вытеснили охрану. В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки.

На место рейдерского захвата прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы корда. В результате правоохранители задержали около 50 человек. Их доставляют в участки полиции для установления личных данных и всех обстоятельств. Следствием будет дана правовая квалификация действиям задержанных.

Как сообщал "Апостроф", 23 апреля в Киеве группа неизвестных захватила помещение спортивного клуба "Восток" на ул. Бориспольской.

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