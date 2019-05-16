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В Одессу прибыл борт с молодыми бойцами, ранеными на Донбассе: опубликованы фото

четверг, 16 мая 2019, 06:49
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Фото: Андрей Танцюра\Facebook

В среду, 15 мая, в Одессу прибыл вертолет с 12 военнослужащими ВСУ, которые получили ранения на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

По его словам пятеро из 12 военнослужащих находятся в реанимации.

"Олег, Евгений, Григорий, Виктор...молодые ребята. Разные имена, разные люди, разные судьбы, родились в разных уголках нашей Украины...Но объединяет их одно - это любовь к своей стране и то, что не жалея своей жизни и здоровья они защищают нашу нэньку Украину! Олег получил тяжелое огнестрельное пулевое проникающее ранение живота, повреждена печень, кишечник. У Евгения тяжелое пулевое ранение грудной клетки, повреждены легкие… Оба находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Григорий и Виктор с огнестрельными осколочными ранениями грудной клетки находятся в торакальном отделении", - написал волонтер.

Как сообщал "Апостроф", в начале мая в Днепр прибыл борт с двумя молодыми бойцами, ранеными на Донбассе. Один из них в крайне тяжелом состоянии.

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