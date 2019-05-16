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"Заговор" против Филарета: появились важные подробности заседания Синода ПЦУ

четверг, 16 мая 2019, 11:45
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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет посчитал, что на синоде против него якобы организовывали "заговор" с целью отправить его на покой, однако представители церкви опровергают эту информацию.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ПЦУ.

В частности, один из членов синода заверил, что на первом заседании не поднимался вопрос о возможности отправить Филарета "на пенсию".

"Было определение титулов для всех архиереев. Понятно было, что если начать рассматривать титул патриарха, то может быть скандал. Поэтому для него сделали отдельный пункт, где определялась только епархия. В процессе обсуждения один из членов Синода сказал, что по его мнению митрополит должен руководить приходами в Киеве, потому что он Киевский, а патриарх - приходами Киевской области. Но сам митрополит Епифаний категорически настоял, чтобы патриарху оставили его приходы в Киеве. И все проголосовали", – говорит источник.

"Святейшему, видимо, кто-то сказал, что "вы знаете, был против Вас заговор, хотели отправить на покой". И через 3 месяца повторений он уже и сам поверил, что так и было. Хотя об этом и речи не было", - добавляет он.

В то же время, отмечается, что между Филаретом и Епифанием все же нарастает напряжение, которое выливается в различные бюрократические и церковно-аппаратные стычки. Молодой митрополит, как сообщается, не хочет обменять выпавший ему исторический шанс на то, чтобы быть "марионеткой", а патриарх Филарет считает, что его обманули люди, которых он считал наиболее преданными.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что украинской церкви необходимо сохранить статус патриархата и название Украинская православная церковь.

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