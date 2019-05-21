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Во Львове умер один из лидеров первой украинской революции

вторник, 21 мая 2019, 16:54
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Во вторник, 21 мая, во Львове умер один из лидеров "Революции на граните" 1990 года Маркиян Иващишин.

Об этом сообщает телеканал Zik, ссылаясь на слова председателя Львовского областного совета Александра Ганущина.

Известный украинский революционер и основатель "Художественного арсенала "Дзиґа"" скончался на 53 году жизни. По данным издания Zaxid.net, Иващишин шел по улице вместе с членом объединения "Дзиґа" Андрианом Клищем, но внезапно ему стало плохо и он упал на тротуар.

Депутаты Львовского облсовета почтили известного львовянина минутой молчания. Также свои соболезнование выразил и мэр города Андрей Садовой.

Революционера похоронят на Лычаковском кладбище во Львове. Детальная информация пока неизвестна.

Маркиян Иващишин - украинский общественный, политический и культурный деятель, а также бизнесмен. Он был одним из лидеров "Революции на граните" 1990 года и видных деятелей студенческого движения.

Иващишин также был среди тех, кого 18 мая президент Украины Петр Порошенко, в канун 30-летия Студенческого братства Львовщины, отметил государственными наградами. Он был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Как сообщал "Апостроф", 16 декабря 2018 года при загадочных обстоятельствах умер известный львовский активист Игорь Коцюруба, который был сопредседателем "Революции на граните". Родные и близкие мужчины предполагают, что его убили.

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