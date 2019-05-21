Во Львове умер один из лидеров первой украинской революции

Во вторник, 21 мая, во Львове умер один из лидеров "Революции на граните" 1990 года Маркиян Иващишин.

Об этом сообщает телеканал Zik, ссылаясь на слова председателя Львовского областного совета Александра Ганущина.

Известный украинский революционер и основатель "Художественного арсенала "Дзиґа"" скончался на 53 году жизни. По данным издания Zaxid.net, Иващишин шел по улице вместе с членом объединения "Дзиґа" Андрианом Клищем, но внезапно ему стало плохо и он упал на тротуар.

Депутаты Львовского облсовета почтили известного львовянина минутой молчания. Также свои соболезнование выразил и мэр города Андрей Садовой.

Революционера похоронят на Лычаковском кладбище во Львове. Детальная информация пока неизвестна.

Маркиян Иващишин - украинский общественный, политический и культурный деятель, а также бизнесмен. Он был одним из лидеров "Революции на граните" 1990 года и видных деятелей студенческого движения.

Иващишин также был среди тех, кого 18 мая президент Украины Петр Порошенко, в канун 30-летия Студенческого братства Львовщины, отметил государственными наградами. Он был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Как сообщал "Апостроф", 16 декабря 2018 года при загадочных обстоятельствах умер известный львовский активист Игорь Коцюруба, который был сопредседателем "Революции на граните". Родные и близкие мужчины предполагают, что его убили.