​Человек без сознания, а все едут мимо: опубликованы фото серьезного ДТП под Киевом

22 мая в Вишневом под Киевом столкнулись Газель и Volvo, вследствие чего сильно пострадал человек.

Об этом сообщает dtp.ua.

"ДТП с пострадавшими под Киевом в Вишнёвом у Новуса: Газель на боку, в салоне человек без сознания. Все едут мимо...", - говорится в сообщении.

На фото видно, что грузовой автомобиль перевернут на бок. Ни полиции, ни скорой пока нет. Автомобили проезжают мимо потерпевшего, даже не пытаясь оказать первую помощь.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 20 мая, в самом центре столицы водитель авто вылетел с дороги на тротуар и сбил двоих пешеходов.

Ранее сообщалось, что 18 мая на бульваре Дружбы Народов в Киеве произошло жуткое ДТП с участием мужчины и 4-летней девочки.