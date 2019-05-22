Молятся на корыто: сети повеселило фото иностранных военных со скандальным танком Путина

Украинцев повеселило фото военных Таиланда, которые молятся на российский танк "Оплот".

Соответствующее фото опубликованы на странице Конопляний Джмелик в Twitter.

На снимках действительно можно увидеть таиландских военных, которые стоят напротив российского танка, со сложенными в молитве руками.

В сети тут же стали комментировать кадры.

"Они просто не знают, что это танк", "Чтоб поехало это корыто", "Чтобы не заглох", "С такими "танками" только на молитву вся надежда", "Чтоб опять не сломался или не взорвался, как иная военная техника родом с Рогулистана", - сошлись во мнении пользователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские военные утопили распиаренный танк "Армата". Отметим, что российские танки "Армата" стали известны далеко за пределами России после того, как в них установили санузлы.