В Украину идут новые ливни с градом: свежий прогноз и карта

22 мая практически по всей территории Украины ожидаются осадки, местами синоптики прогнозируют грозы и град.
Как говорится на сайте Укргидрометцентра, на Левобережье шквалы ветра будут достигать 15-20 м/с.
"На Закарпатье, в Приазовье, на Кировоградщине, Днепропетровщине и Полтавщине местами значительные дожди", - говорится в сообщении ведомства.
Грозы ожидаются в центральных, южных и западных областях Украины. При этом на востоке Украины также ожидаются осадки.
При этом температура воздуха практически по всей территории страны будет достигать 20 и более градусов тепла.
"Апостроф" сообщал, что в ближайшие дни в Украину придут дожди, правда, они будут кратковременными и будут выдпать на вторую половину дня.