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В Украину идут новые ливни с градом: свежий прогноз и карта

среда, 22 мая 2019, 11:18
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22 мая практически по всей территории Украины ожидаются осадки, местами синоптики прогнозируют грозы и град.

Как говорится на сайте Укргидрометцентра, на Левобережье шквалы ветра будут достигать 15-20 м/с.

"На Закарпатье, в Приазовье, на Кировоградщине, Днепропетровщине и Полтавщине местами значительные дожди", - говорится в сообщении ведомства.

Грозы ожидаются в центральных, южных и западных областях Украины. При этом на востоке Украины также ожидаются осадки.

При этом температура воздуха практически по всей территории страны будет достигать 20 и более градусов тепла.

"Апостроф" сообщал, что в ближайшие дни в Украину придут дожди, правда, они будут кратковременными и будут выдпать на вторую половину дня.

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