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Заробитчане возвращаются на родину: появилась мощная фотожаба с Януковичем и его "командой"

среда, 22 мая 2019, 11:54
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают фотожабу, на которой изображен бывший президент Украины Виктор Янукович и его соратники, бежавшие из Украины после событий на Майдане.

Саму картинку в Facebook опубликовал фотограф Александр Гусев.

На фотожабе изображены бывший председатель Национального банка Сергей Арбузов, сын Януковича Александр, сам экс-президент, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко и бизнесмен Сергей Курченко.

Все они запечатлены в шубах на фоне Кремля в Москве. Рядом с ними стоят чемоданы. Автор фотожабы намекает, что все они собрались в Украину.

"В Украине наступает "благоприятная атмосфера" и заробитчане возвращаются из-за рубежа", - подписана фотография.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фраза президента Украины Владимира Зеленского о портретах детей в кабинетах чиновников, вместо его собственных, стала поводом для ярких фотожаб.

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