МАУ на заметку: в Британии приняли важное решение по названию Киева

Британское издание The Guardian отныне будет писать название Киева в соответствии с правописания на английском, но в это же время авиакомпания МАУ отказывается исправить написание название города.

Об этом сообщает издание "Европейская правда".

В The Guardian заявили, что отныне будут писать в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописания на английском - Kyiv. Такое изменение они внесли стилистический справочник издания.

Кроме этого, слово Kyiv будут использовать и журналисты издания Observer, которое входит в одну медиагруппу с The Guardian.

Читатели в Twitter довольно часто указывали изданию на необходимость использования слова Kyiv, ведь именно так оно правильно переводится с украинского языка.

"Это свершилось. Обновление стилистического справочника: Kyiv вместо Kiev (кроме "котлеты по-киевски")", - написал в Twitter журналист издания Шон Уокер.

Он также отметил, что на этом фоне, возможно, изданию стоит рассмотреть применение варианта Odesa.

Однако, по информации издания "Украинская правда", авиакомпания МАУ отказывается исправить название города на Kyiv согласно правописанию и продолжает использовать русифицированный вариант Kiev. Так компания ответила на призыв пользовательницы Twitter.

В МАУ пояснили, что используют Kiev, поскольку именно такова официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

"Мы используем именно этот вариант, чтобы не путать иностранных пассажиров. Пока официальная транслитерация IATA – Kiev, мы не используем других вариантов написания города на английском", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", на одной из станций в Закарпатской области пассажиры заметили расписание пригородных поездов, в котором названия остановок поездов неверно переведены на английский язык. Также незнанием правил правописания отличились представители так называемого "Республиканского центра занятости ДНР".