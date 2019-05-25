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"Насилуют" туристов: в сети показали фото пляжа на популярном курорте в Крыму

суббота, 25 мая 2019, 14:32
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Жители оккупированного Крыма жалуются на навязывание услуг туристам на пляжах полуострова.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook блогер Александр Горный.

Он опубликовал фотографии пляжа в поселке Орджоникидзе, неподалеку от Феодосии. На снимках можно увидеть, что практически весь пляж застроен металлическими конструкциями с зонтами, за использование которых как правило необходимо платить.

"Орджоникидзе, неплохое место. Но вот возвращаясь к теме пляжей - ну как можно заставлять все зонтиками? И это ещё видимо не все, остаток тоже заставят железом, которое уже выложили… Идёт просто изнасилование туристов навязанными услугами. Когда поставят лежаки, то хрен пройдёшь и полежишь на песочке. И так по всему Крыму", – пишет блогер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Керчи (оккупированный Крым) был разрушен один из старейших пляжей в городской черте, расположенный в районе Аршинцево.

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