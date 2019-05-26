Как выглядят из космоса Европа, Атлантический океан и южное сияние: впечатляющие фото

Американское космическое агентство NASA опубликовало снимки, сделанные с орбитальной станции МКС, на которых можно увидеть Западную Европу и полярное сияние.

Фото, сделанные астронавтами, были размещены на сайте агентства.

На одной из фотографий можно увидеть Испанию, Францию и Италию. Она была сделана, когда МКС находилась над Средиземным морем. Станция вращается на околоземной орбите, на высоте более 400 километров.

Отмечается, что 15 марта на борт МКС прибыл новый экипаж. На станцию прибыли космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Хейг и Овчинин должны были прибыть на станцию в октябре прошлого года. Вместе с тем, на 119 секунде полета ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" произошла авария, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. Капсула с астронавтами приземлилась в степи Казахстана.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф, на Международную космическую станцию был доставлен биологический реактор на основе водорослей, который поможет создать замкнутую систему жизнеобеспечения на корабле.