Рада приняла важное решение по границе на Донбассе

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовала за присоединение прифронтового поселка Гладосово к Бахмутскому району Донецкой области.

Об этом сообщают на официальном сайте ВР.

Так, 230 голосами нардепы поддержали данное постановление. По их мнению, это должно разблокировать выплату пенсий для жителей поселка, который раньше административно относился к Горловке, которая сейчас является оккупированной.

Как отмечают в издании "Новости Донбасса", перед голосованием депутат Наталья Веселова отметила, что жители Гладосово, живя в украинском поселке, должны были получать выплаты как переселенцы. Она добавила, что с октября-ноября 2018 люди имеют задолженность по выплате пенсии:

"Люди не могут получить эту задолженность, поскольку считаются переселенцами", - подчеркнула Веселова.

Как сообщал "Апостроф", украинские государственные учреждения в большинстве своем придерживаются позиции, согласно которой государство обязано обеспечить выплату пенсий жителям оккупированных территорий.