​На Волыни обнаружили массовое захоронение людей: жуткие фото

В городе Дубно Ровенской области на территории военной части ОК "Запад", где ранее была расположена воспитательная колония, нашли остатки массовых захоронений.
Об этом сообщается в местном сообществе "Это Ровно друг" в Facebook.
"В городе Дубно на территории военной части ОК "Запад", где ранее была расположена воспитательная колония, проводят раскопки расстрелянных заключенных в 1941 году", - говорится в сообщении.
"В Дубно, на территорию бывшей тюрьмы, сейчас после АТО переехал на ротацию подразделение моего мужа. Запущенную территорию отдали им под казармы. На днях, когда начались ремонтные работы и проводили канализацию, нашли остатки массовых захоронений", - написала в Facebook пользователь Таисия Гайда.
Предполагают, что это уничтоженные НКВДшниками репрессированные украинцы.
Как сообщал "Апостроф", в Украины 19 мая почтили День памяти жертв политических репрессий.