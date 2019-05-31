​На Волыни обнаружили массовое захоронение людей: жуткие фото

В городе Дубно Ровенской области на территории военной части ОК "Запад", где ранее была расположена воспитательная колония, нашли остатки массовых захоронений.

Об этом сообщается в местном сообществе "Это Ровно друг" в Facebook.

"В городе Дубно на территории военной части ОК "Запад", где ранее была расположена воспитательная колония, проводят раскопки расстрелянных заключенных в 1941 году", - говорится в сообщении.

"В Дубно, на территорию бывшей тюрьмы, сейчас после АТО переехал на ротацию подразделение моего мужа. Запущенную территорию отдали им под казармы. На днях, когда начались ремонтные работы и проводили канализацию, нашли остатки массовых захоронений", - написала в Facebook пользователь Таисия Гайда.

Предполагают, что это уничтоженные НКВДшниками репрессированные украинцы.

Как сообщал "Апостроф", в Украины 19 мая почтили День памяти жертв политических репрессий.