Супрун заявила, что в Украине скоро детдомы не будут принимать детей

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что с 2020 года детей не будут принимать в детские дома благодаря изменениям в системе поддержки детей, живущих без родителей.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Ни одно образцовое интернатное учреждение с наилучшими условиями не заменит семью. Именно поэтому вместе с другими министерствами в прошлом году начали изменения в системе поддержки детей, живущих без родителей. И это не о закрытии интернатных заведений", - отметила Супрун.

Она также подчеркнула, что из детей, живущих в интернатных заведениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот.

"У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка. Чтобы эти дети росли в своей семье, ищем способы помочь таким семьям", - добавила она.

"В прошлом году мы подготовили проект постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Положения о центрах реабилитации и паллиативной помощи детям". По нему предусмотрена трансформация домов ребенка в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи", - отметила и. о. министра.

Как сообщал "Апостроф", глава региональной волонтерской организации "Братская помощь" (Россия) Анатолий Котляров заявил, что на подконтрольной боевикам так называемой ДНР территории Донбасса в два раза возросло количество воспитанников детдомов.