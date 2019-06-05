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Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком: в полиции раскрыли детали расследования

среда, 05 июня 2019, 17:33
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Следователям пока не удалось найти ружье, из которого полицейские стреляли в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.

Об этом сообщил директор Госбюро расследований Роман Труба в ходе заседания правоохранительного комитета парламента.

Согласно предварительным данным экспертиз, подозреваемые стреляли в мальчика из малокалиберной винтовки.

"Осуществляются следственно-оперативные действия, пока что винтовка не найдена", - сказал глава ГБР.

По его словам, две пули из винтовки были найдены во дворе дома одного из подозреваемых.

В то же время, глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что утром 1 июня руководитель полиции Переяслав-Хмельницкого распорядился провести обыски в домах и помещениях, которые принадлежат близким подозреваемых.

Как сообщал "Апостроф", 31 мая в Переяслав-Хмельницком, Киевской области, пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельную травму головы, которая оказалась смертельной. В убийстве обвиняют двоих сотрудников местной полиции.

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