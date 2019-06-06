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Людям просто плюнули в лицо: сети возмутила новая должность бывшего топ-чиновника Нацполиции

четверг, 06 июня 2019, 14:39
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Бывший глава Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов, которого отстранили от должности в связи с резонанснім убийством 5-летнего мальчика, назначен главой полицейских в составе операции Объединенных сил (ООС).

Об єтом на свей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова. Это должность, на которой он должен быть в окопе, на каждом блокпосту. В составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Национальной полиции Украины. Основная задача - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечения общественного порядка", - отметил он.

Новая должность ценова вызвала волну негатива в соцсетях.

"Каким образом человек, который не выявил среди своих подчиненных тех, кому нельзя в руки давать оружие, не обеспечил порядок на мирной территории, будет выявлять террористов и изымать у них оружие в зоне ООС?", "Виновник достойно будет наказан: каждый день будет отмораживать ноги на складе и пули будут свистеть в штабе! а там, глядишь, и новая избушка появится через пару месяцев, потом УБД, а потом станет Героем Украины. Все правильно! Все по плану! Виват, старой ментовской гвардии! ", "Уютно, чистенько, льготы...", "Но Ценов это не только убийство Кирилла Тлявова, а еще убийство Ирины Ноздровской, бойня между представителями службы госохраны и сотрудниками полиции в Княжичах", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", вечером 3 июня у здания Министерства внутренних дел в Киеве возмущенные активисты провели акцию с требованием наказать полицейских, которые подозреваются в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

Ранее в полиции Киевской области заявили, что из двух полицейских, подозреваемых в убийстве, стрелял только один.

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