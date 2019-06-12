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Новогодний праздник затянулся: в сети показали забавное фото из Запорожья

среда, 12 июня 2019, 04:42
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В сети поделились фото мусорного бака в одном из дворов в городе Запорожье с выброшенной новогодней елкой.

Об этом пишет издание gazeta.zp.

По словам журналистов и очевидцев, неизвестный принял решение избавиться от новогодней елки почти в середине июня, то есть практически ровно спустя полгода от праздника.

Автор поста назвал человека, который выбросил главный символ Нового года, "чемпионом двора" и пообещал выделить ему "приз".

"Не выдержали нервы… У жены. 7.30 утра. 10 июня 2019. Кто же ты, чемпион нашего двора??? Отзовись! Приз зрительских симпатий ждёт тебя!!!", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи в социальных сетях распространили фотографии "трупов", которые завернуты в пакеты и подвешены к деревьям вверх ногами в лесу Днепропетровской области. Позже оказалось, что трупы фейковые и таким образом местные экологические активисты пытались достучаться до людей, которые, отдыхая на природе, оставляют после себя мусор.

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