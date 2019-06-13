Солнечный июнь на Азове: украинцы делятся яркими фото с популярного курорта

Отдыхающие украинцы начали активно делиться в социальных сетях фотографиями со своих отпусков, в частности, на популярном морском курорте у Азовского моря Кирилловка Запорожской области

Снимки стали появляться на страницах украинцев в Instagram.

На фото можно заметить приятное чистое море, ухоженный пляж и довольных туристов, которые наслаждаются отпусками.

"Уже побывали на берегу Азова, хорошее время вместе и с друзьями. Очень радуемся, когда выпадает такая возможность", - отмечает пользователь с ником Max Semenda.

"Всем кто работает - активной и продуктивной недели. Всем, кто может забить на дела - к нам. Поверьте, не пожалеете", - пишет Primorskaya Galateya.

Как сообщал "Апостроф", ранее жители Одессы и других городов у побережья Черного моря сообщили, что морская вода у берега резко стала зеленой. По словам специалистов, море позеленело из-за того, что к берегу прибилось большое количество водорослей, которые начали разлагаться под воздействием жары. Они предупредили об опасности такого явления – вода теперь может вызывать как минимум аллергию.