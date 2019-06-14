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Пляж на могилах военных: соцсети возмутило фото "отдыхающих" со Львова

пятница, 14 июня 2019, 00:32
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Во Львове группа местных жителей принимала солнечные ванны у воинских захоронений возле Лычаковского кладбища.

Об этом сообщил руководитель Художественного фонда им. Короля Данила Роман Грыцькив.

Он отметил, что несколько десятков человек обустроили себе "пляж" рядом с захоронениями военнослужащих.

Грыцькив также сообщил об увиденном на Горячую линию города Львова.

"Это "пляж" на Марсовом поле (воинских захоронениях) возле Лычаковского кладбища на ул. Мечникова. С целью предотвращения дальнейшего осквернения памяти погибших и умерших, а также повреждения их могил, просим оградить данный объект и установить соответствующие таблички", - говорится в его сообщении.

При этом администратор Горячей линии отметил, что обращение направлено Львовскому коммунальному предприятию Лычаковское кладбище, и затем заявителя проинформируют о результатах.

Как сообщал "Апостроф", 11 июня, в Виннице проводили в последний путь летчика Владислава Попенко, который погиб при крушении военного вертолета Ми-8.

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