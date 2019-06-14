Украинский институт будущего попал под информационную атаку: детали

В среду, 13 июня движение "Честно" опубликовало статью, где указывалось, что Сергей Бабак, Денис Монастырский из Украинского института будущего якобы связаны с представителем "Народного фронта" Антоном Геращенко, поскольку тот является основателем института.

Об этом говорится в официальном заявлении Украинского института будущего.

В институте подчеркивают, что Антон Геращенко является одним из шести основателей организации, а еще одним основателем был Алексей Скрипник из "Самопомощи", что ставит под сомнение утверждения о связи представителей института только с "Народным фронтом". Указывается, что также поддержку институту оказывали Юрий Романенко (редактор медиа "Хвиля"), Тарас Березовец (ведущий и блогер), Анатолий Амелин (известный экономист).

Также об упомянутой в статье Галине Янченко в институте заявили, что она не имеет отношения к деятельности организации.

В Украинском институте будущего рассказали о реакции "Честно" на замечание о фейковой статье.

"После того, как движение "Честно" получило замечания по откровенно заказному характеру публикации, оно решило сослаться на систему Youcontrol, где якобы указано, что Институт будущего "входит в группу Геращенко". Однако, даже в скриншоте с Youcontrol видно, что рядом с Геращенко указана компанию "Элекс", одна из крупнейших IТ компаний Украины, учредителем которой является Алексей Скрипник, депутат от взаимопомощи", - говорится в заявлении.

"Ни комментария, ни одной позиции представителей Института в материале не было представлено, хотя все контакты нашей организации представлены на нашем сайте, и они работают ... Мы расцениваем шаг движения "Честно", как целенаправленную атаку на нашу честь и деловую репутацию", - указали в институте.

Украинский институт будущего намерен обратиться с предупредительным письмом относительно фейковой статьи в посольства всех доноров, подать иск о защите репутации в суд, и призывает всех поклонников распространять тег #підтримуюUIF.